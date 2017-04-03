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06:37 (мск), источник: РИА Новости

ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости. Четыре политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 1501 участка из 2009, правящая Республиканская партия лидирует с 49,32% (529,2 тысячи) голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Источник: AFP 2017

Оппозиционный блок «Елк» (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39% (79 тысяч 250) голосов избирателей.

Блок «Царукян», возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,67% (296,8 тысячи) голосов. У партии «Дашнакцутюн» 6,74% (72 тысячи 298) голосов.

Видео
В Армении завершились парламентские выборы

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» и Коммунистическая партия, а также четыре блока — «Елк» (Исход), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только «Свободные демократы» и «Елк» выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители «Елк» выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). «Свободные демократы» же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

Комментарии
2
А Б
Вряд ли приходится сомневаться в том, что в итоге Армения примет курс на сближение со странами Запада, а не с ЕАЭС. Именно в этих целях и задумывался переход к парламентской форме правления.
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Жорж Помпиду
Админы ! Вы банили меня неделю. Гоните заплаченные деньги за неделю назад! Я заплатил за услуги, которые вы мне не предоставили! Пойдем в суд?!
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