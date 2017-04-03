Боеспособность соединений Восточного военного округа оценят специалисты

«В управлении военного округа было сформировано более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения, морально-психологическое состояние личного состава», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Военнослужащие проведут учебные стрельбы, сдадут нормативы по специальной и физической подготовке. Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа. Соединения и воинские части ВВО получат оценку боеспособности по результатам тактических учений различного уровня, которые состоятся в конце апреля.