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06:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Боеспособность соединений Восточного военного округа оценят специалисты

В воинских частях и соединениях ВВО началась масштабная проверка за зимний период обучения с проведением контрольных занятий, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.

Источник: AP 2017

«В управлении военного округа было сформировано более десяти специальных рабочих групп, которые возглавили командующие объединениями, начальники родов войск, служб и управлений округа. В ходе контрольных занятий они будут проверять состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения, морально-психологическое состояние личного состава», — рассказал начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

Военнослужащие проведут учебные стрельбы, сдадут нормативы по специальной и физической подготовке. Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах дислокации войск округа. Соединения и воинские части ВВО получат оценку боеспособности по результатам тактических учений различного уровня, которые состоятся в конце апреля.

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