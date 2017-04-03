Почти финал: Европарламент внес в план пленарной недели голосование по безвизу для Украины
Текст проекта законодательства уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС.
Текст проекта законодательства уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС.
Европейский парламент на планарной неделе, которая начнется сегодня, 3 апреля, планирует рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима с ЕС для граждан Украины.
Голосование по безвизу в Европаралменте намечено на четверг, 6 апреля.
Также в Европарламенте напомнили, что текст проекта законодательства уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС.
Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.
Напомним, ранее в ЕС заверили, что безвиз для Украины будет летом.