Почти финал: Европарламент внес в план пленарной недели голосование по безвизу для Украины

Европейский парламент на планарной неделе, которая начнется сегодня, 3 апреля, планирует рассмотреть вопрос о предоставлении безвизового режима с ЕС для граждан Украины.

Голосование по безвизу в Европаралменте намечено на четверг, 6 апреля.

Также в Европарламенте напомнили, что текст проекта законодательства уже был согласован в неформальном порядке с Советом ЕС.

Ожидается, что он вступит в силу в начале июня.

Напомним, ранее в ЕС заверили, что безвиз для Украины будет летом.