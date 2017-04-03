Валерий Лебеда ушел с должности вице-мэра Хабаровска

Кадровые перестановки произошли в администрации Хабаровска. Валерий Лебеда уволился с поста вице-мэра, написав заявление по собственному желанию. Впрочем, из мэрии Лебеда не уходит — он принял предложение стать первым заместителем мэра краевой столицы по инвестиционному развитию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

На место вице-мэра назначен глава Индустриального района Сергей Кравчук. Кто займет должность управленца самого густонаселенного района Хабаровска, станет известно в ближайшее время.