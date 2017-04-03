Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
Близкий к Кремлю источник: поездка Путина с Медведевым - сигнал
Пять звезд, которые были изгоями в школе
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Все двигатели для российских ракет оказались бракованными – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация - СМИ
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
07:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Валерий Лебеда ушел с должности вице-мэра Хабаровска

Чиновник написал заявление по собственному желанию.

Источник: Губерния онлайн

Кадровые перестановки произошли в администрации Хабаровска. Валерий Лебеда уволился с поста вице-мэра, написав заявление по собственному желанию. Впрочем, из мэрии Лебеда не уходит — он принял предложение стать первым заместителем мэра краевой столицы по инвестиционному развитию, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

На место вице-мэра назначен глава Индустриального района Сергей Кравчук. Кто займет должность управленца самого густонаселенного района Хабаровска, станет известно в ближайшее время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Хабаровского края смогут вызвать помощь с любого телефона
ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Побеждающий на выборах Вучич обещает сохранить дружбу с РФ
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь