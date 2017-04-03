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07:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

О доходах и имуществе отчитались все депутаты ЗС Иркутской области

Все депутаты Законодательного Собрания Иркутской области подали сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

Источник: Reuters

Все депутаты Законодательного Собрания Иркутской области подали сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год. Такая информация была рассмотрена на заседании комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 3 апреля 2017 года. Как отметил председатель комиссии Владимир Матиенко, в установленный законодательством срок, до 1 апреля, сведения предоставили все 45 депутатов, включая двух избранных на дополнительных выборах 26 марта.

В соответствии с областным законодательством, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будут опубликованы на сайте ЗС в течение 14 рабочих дней.

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