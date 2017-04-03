Мэром Омска не сможет стать наркоман и алкоголик

Сегодня, 3 апреля стали известны некоторые подробности о пакете документов, которые кандидатам в мэры Омска предстоит принести в комиссию.

Как рассказали источники Om1.ru, претендентам в кресло градоначальника потребуется медсправка из поликлиники. Туда входят, в том числе, результаты обследования у нарколога и психиатра.

— Любой сотрудник муниципальной службы при приеме на работу должен иметь справки от нарколога и психиатра. Однако комиссия по выборам мэра не требует их отдельно, а в составе общего медицинского обследования, — подчеркнул собеседник Om1.ru.

Главная новость по теме Омские коммунисты могут оспорить выборы мэра.

Тем не менее кандидат в градоначальники от КПРФ, депутат Заксобрания Виктор Жарков демонстративно не донес ряд документов, в том, числе, и медицинскую справку. Опытный коммунист считает, что это нарушение закона о выборах.