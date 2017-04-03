Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
«Молчание уже вызывает смех»: в ГД о ситуации с арестами на акции
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Эксперты бьют тревогу: Украина льет в реки что ни попадя - СМИ
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
9Индуистский Новый год
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
08:17 (мск), источник: 365info.kz

Министру обороны РК показали «танковую карусель»

Глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков проинспектировал бригадные тактические учения регионального командования «Юг».

Источник: 365info.kz

Завершающий этап маневров прошел на полигоне Матыбулак, передает пресс-служба минобороны РК.

Читайте также
Оружие нашли на дне озера в Северном Казахстане

Особенностями бригадных учений стали применение неклассических и нестандартных форм ведения боевых действий, в частности, тактических приемов «танковая карусель» и тактики туннельного боя.

«Командование и личный состав воинских частей отработали вопросы размещения войск в полевых условиях, организации службы войск, боевого охранения, маскировки и эксплуатации военной техники, а также материально-технического обеспечения в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.

Всего в учениях были задействованы около 4 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц бронетехники, более 450 единиц колесной техники, а также 12 единиц авиации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые назначения: Президент показал, кто хозяин в стране—эксперт
ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь