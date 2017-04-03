Министру обороны РК показали «танковую карусель»

Оружие нашли на дне озера в Северном Казахстане

Особенностями бригадных учений стали применение неклассических и нестандартных форм ведения боевых действий, в частности, тактических приемов «танковая карусель» и тактики туннельного боя.

«Командование и личный состав воинских частей отработали вопросы размещения войск в полевых условиях, организации службы войск, боевого охранения, маскировки и эксплуатации военной техники, а также материально-технического обеспечения в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации», — отмечается в сообщении.

Всего в учениях были задействованы около 4 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц бронетехники, более 450 единиц колесной техники, а также 12 единиц авиации.