Министру обороны РК показали «танковую карусель»
Глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков проинспектировал бригадные тактические учения регионального командования «Юг».
Глава оборонного ведомства Сакен Жасузаков проинспектировал бригадные тактические учения регионального командования «Юг».
Завершающий этап маневров прошел на полигоне Матыбулак, передает
Особенностями бригадных учений стали применение неклассических и нестандартных форм ведения боевых действий, в частности, тактических приемов «танковая карусель» и тактики туннельного боя.
«Командование и личный состав воинских частей отработали вопросы размещения войск в полевых условиях, организации службы войск, боевого охранения, маскировки и эксплуатации военной техники, а также
Всего в учениях были задействованы около 4 тысяч военнослужащих, свыше 150 единиц бронетехники, более 450 единиц колесной техники, а также 12 единиц авиации.