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08:10 (мск), источник: Kapital.kz

Началось главное судебное разбирательство по делу Мухтара Аблязова

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в понедельник начнется главное судебное разбирательство по делу бывшего главы казахстанского БТА банка Мухтара Аблязова и его сообщников.

Источник: Kapital.kz

Как сообщил на предварительных слушаниях 18 марта судья Мартпек Какимжанов, главное судебное разбирательство по делу назначено на 10:00 местного времени; суд над Мухтаром Аблязовым будет проходить заочно. Судопроизводство будет вестись на русском языке, в открытом режиме.

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Наряду с Мухтаром Аблязовым обвиняемыми по делу проходят три бывших топ-менеджера БТА банка — председатель правления банка Садуакас Мамеш, председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, директор банка по кредитованию Кайрат Садыков.

О завершении досудебного расследования уголовного дела о хищениях в БТА Банке национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана объявило в конце февраля. По итогам расследования дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка — М. Аблязова, Ж. Жаримбетова, К. Садыкова и С. Мамеша.

В частности, Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств БТА банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Дело в отношении М. Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году.

31 июля 2013 года М. Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции М. Аблязова из Франции.

В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции М. Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче М. Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача «запрошена в политических целях».

Российские власти обвиняют Мухтара Аблязова в хищении 5 млрд долларов. Казахстан обвиняетАблязова и его сообщников в хищении свыше 7,5 млрд долларов.

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Началось главное судебное разбирательство по делу Мухтара Аблязова
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