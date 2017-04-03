Губернатор не виноват: депутаты Закдумы Хабаровского края объяснили «урезание» бюджета
Законотворцы уверяют, что сокращения средств не повлияют на качество предоставляемых медицинских услуг.
Законотворцы уверяют, что сокращения средств не повлияют на качество предоставляемых медицинских услуг.
Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.
Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края объяснили уменьшение бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования на 1 млрд рублей. По заверениям госслужащих, сокращения средств не повлияют на качество медицинских услуг, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В прошлом месяце, на заседании Законодательной Думы были приняты поправки к бюджету фонда обязательного медицинского страхования в Хабаровском крае. После этого возникли некоторые недопонимания и недовольства со стороны граждан. Новость о сокращении бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год обеспокоила общество. Вместо 21 млрд рублей, которые хотели хабаровские чиновники, доходная часть составила 20 млрд рублей. На состоявшейся 3 апреля пресс конференции, которая прошла в здании Законодательной Думы Хабаровского края, председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранения Хабаровского края Ирина Штепа постаралась разъяснить сложившуюся ситуацию. — После прочтения той информации, что предоставили в СМИ, мы поняли, что журналисты не поняли проблемы. И когда мы прочитали, что губернатор внес закон, который приводит нашу медицину в тяжелую ситуацию, мы были вынуждены организовать такую встречу. Нужно понимать, что никакого ухудшения медицинского обслуживания не будет. Более того, в 2017 году на лечение людей в Хабаровском крае направят на 875 млн рублей больше, чем в прошлом, — сообщила Ирина Штепа.
Больше ясности в происходящее внесла председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Наталия Пудовкина, заявив, что «сокращение» бюджета связано с утверждением бюджета. — Мы принимаем закон о краевом бюджете и ФОМС немного раньше, чем все это принимается на федеральном уровне. И соответственно, мы вносим изменения уже в связи с утверждаемыми бюджетами. Ранее мы привели в соответствие краевой бюджет, а сегодня и средства, предназначенные для нашей медицины, — сообщила Наталья Пудовкина.
При этом, Наталья Пудовкина разъяснила, почему бюджет ФОМС не досчитается заранее запланированного 1 млрд рублей.
— Раньше краевой фонд всегда формировался за счет страховых взносов региональных работодателей в регионе и страховых взносов на неработающее население. С 2013 года порядок пополнения фонда изменился. Теперь все средства исходят из федерального ФОМС. Это было сделано для выравнивания бюджетов регионов, так как они разные по своей экономической составляющей и возможностям оказания медицинских услуг. Также у нас в стране утверждается подушевой государственный норматив. Ранее он составлял 9335 рублей, а сейчас 8896 рубля. Федеральный бюджет претерпел изменения, и подушевой норматив сократился. В связи с этим снизилось количество средств, которые мы хотели бы получить. Поэтому мы были вынуждены внести поправки в свой бюджет, — отметила Наталья Пудовкина.
По заверению Натальи Пудовкиной, несмотря на все эти поправки, по сравнению с предыдущими годами, бюджет обязательного медицинского страхования только возрос. а во всей этой ситуации прослеживается положительная тенденция.
-. Субвенции, которые мы получили в 2016 году по отношению к 2015, составляли около 100 млн рублей. А в 2017 году они составили 175 млн рублей, что на 4,7% больше. Еще раз хочу акцентировать внимание на то, что мы привели бюджет в соответствии с федеральным законодательством. Но и проблемы у нас есть. Самая больная тема — это медицинские кадры. Мы сегодня ощущаем недостаточность, её ощущают и наши граждане, потому что записаться не могут к тому или иному специалисту. Для того, чтобы привлечь новые кадры, мы проводим различные мероприятия, привлекаем сберегательный капитал из других территорий, — добавила Наталья Пудовкина.