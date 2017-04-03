Губернатор не виноват: депутаты Закдумы Хабаровского края объяснили «урезание» бюджета

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края объяснили уменьшение бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования на 1 млрд рублей. По заверениям госслужащих, сокращения средств не повлияют на качество медицинских услуг, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В прошлом месяце, на заседании Законодательной Думы были приняты поправки к бюджету фонда обязательного медицинского страхования в Хабаровском крае. После этого возникли некоторые недопонимания и недовольства со стороны граждан. Новость о сокращении бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год обеспокоила общество. Вместо 21 млрд рублей, которые хотели хабаровские чиновники, доходная часть составила 20 млрд рублей. На состоявшейся 3 апреля пресс конференции, которая прошла в здании Законодательной Думы Хабаровского края, председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранения Хабаровского края Ирина Штепа постаралась разъяснить сложившуюся ситуацию. — После прочтения той информации, что предоставили в СМИ, мы поняли, что журналисты не поняли проблемы. И когда мы прочитали, что губернатор внес закон, который приводит нашу медицину в тяжелую ситуацию, мы были вынуждены организовать такую встречу. Нужно понимать, что никакого ухудшения медицинского обслуживания не будет. Более того, в 2017 году на лечение людей в Хабаровском крае направят на 875 млн рублей больше, чем в прошлом, — сообщила Ирина Штепа.

Больше ясности в происходящее внесла председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Наталия Пудовкина, заявив, что «сокращение» бюджета связано с утверждением бюджета. — Мы принимаем закон о краевом бюджете и ФОМС немного раньше, чем все это принимается на федеральном уровне. И соответственно, мы вносим изменения уже в связи с утверждаемыми бюджетами. Ранее мы привели в соответствие краевой бюджет, а сегодня и средства, предназначенные для нашей медицины, — сообщила Наталья Пудовкина.

При этом, Наталья Пудовкина разъяснила, почему бюджет ФОМС не досчитается заранее запланированного 1 млрд рублей.

— Раньше краевой фонд всегда формировался за счет страховых взносов региональных работодателей в регионе и страховых взносов на неработающее население. С 2013 года порядок пополнения фонда изменился. Теперь все средства исходят из федерального ФОМС. Это было сделано для выравнивания бюджетов регионов, так как они разные по своей экономической составляющей и возможностям оказания медицинских услуг. Также у нас в стране утверждается подушевой государственный норматив. Ранее он составлял 9335 рублей, а сейчас 8896 рубля. Федеральный бюджет претерпел изменения, и подушевой норматив сократился. В связи с этим снизилось количество средств, которые мы хотели бы получить. Поэтому мы были вынуждены внести поправки в свой бюджет, — отметила Наталья Пудовкина.

По заверению Натальи Пудовкиной, несмотря на все эти поправки, по сравнению с предыдущими годами, бюджет обязательного медицинского страхования только возрос. а во всей этой ситуации прослеживается положительная тенденция.

-. Субвенции, которые мы получили в 2016 году по отношению к 2015, составляли около 100 млн рублей. А в 2017 году они составили 175 млн рублей, что на 4,7% больше. Еще раз хочу акцентировать внимание на то, что мы привели бюджет в соответствии с федеральным законодательством. Но и проблемы у нас есть. Самая больная тема — это медицинские кадры. Мы сегодня ощущаем недостаточность, её ощущают и наши граждане, потому что записаться не могут к тому или иному специалисту. Для того, чтобы привлечь новые кадры, мы проводим различные мероприятия, привлекаем сберегательный капитал из других территорий, — добавила Наталья Пудовкина.