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08:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Абэ заявил о намерении решительно двигаться к мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил намерение посетить Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным в конце апреля. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. При этом он подчеркнул, что решить территориальный вопрос с Москвой будет непросто.

Источник: AP 2017

«Однако я намерен решительно и последовательно двигаться к заключению мирного договора с Россией, не забывая о чаяниях бывших жителей северных островов», — сказал глава правительства.

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30 марта МИД РФ подтвердил, что визит Абэ в Россию запланирован на третью декаду этого месяца. По предварительным данным, японский премьер приедет на встречу с Путиным 27—28 апреля.

20 марта в Токио прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии — Сергея Лаврова и Фумио Кисиды. Стороны обменялись предложениями по совместной деятельности на Южных Курилах. Как отмечалось, речь идет о строительстве заводов по переработке морепродуктов, домов для жителей островов, возведении геотермальных станций и создании системы туристических круизов.

В декабре 2016 года во время визита российского лидера в Японию Путин и Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

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