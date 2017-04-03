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08:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Депутаты встретились с жителями Пограничного района

Состоялась рабочая поездка зампредседателя Законодательного Собрания Сергея Кузьменко в Пограничный район.

Во встречах депутата с жителями района принял участие депутат Государственной Думы от Приморского края Сергей Сопчук, сообщает ИА «Дейта».

«Это уже вторая наша совместная поездка по территориям. Такие выезды и общение с людьми, которые приходят на встречу со своими вопросами и проблемами, стали для нас уже традиционными, — рассказал Сергей Кузьменко. — Люди на встречах задают нам вопросы, которые можно решить на разных уровнях: на федеральном и на краевом. Такая совместная работа, на мой взгляд, дает свои результаты».

Рабочую поездку депутаты начали с посещения села Сергеевка, где дислоцирована мотострелковая бригада, ее военного городка, встретились с командиром воинской части.

«Нам было важно узнать о тех проблемах, которые есть у наших военных, и чем мы можем помочь в их решении», — сообщил депутат Госдумы Сергей Сопчук.

В поселке Пограничном Сергей Кузьменко и Сергей Сопчук провели встречу с руководством Пограничного района, с депутатами местной думы и представителями общественности.

В частности, Сергей Сопчук рассказал землякам о своей работе в Государственной Думе и ответил на вопросы жителей Пограничного.

«Я постараюсь выстроить свою работу так, чтобы чаще бывать на своей территории — на своем округе встречаться с людьми, помогать в решении проблем, — сказал Сергей Сопчук. — Хочу сказать, что мы договорились с губернатором Приморского края — а он проводит регулярные встречи с нами, депутатами Государственной Думы — синхронизировать нашу работу. Также у нас есть возможность прямого общения с министрами РФ. Особенно четко эта работа выстроена во фракции «Единой России».

«Я, будучи депутатом Законодательного Собрания Приморского края, хочу использовать свой ресурс для того, чтобы отстаивать интересы жителей того округа, от которого был избран в краевой парламент, в том числе и жителей Пограничного района», — сказал Сергей Кузьменко.

Он сообщил, что в тесном взаимодействии с районной администрацией утвержден план реализации тех денежных средств, которые привлечены на территорию в рамках депутатских наказов. Планируется из краевого бюджета предоставить Пограничному району 7,5 миллионов рублей, а с учетом софинансирования сумма подрастет до 10 миллионов рублей.

Также Сергей Кузьменко рассказал о том, что стал куратором программы по созданию комфортной городской среды, которую реализует партия «Единая Россия». В Приморье должно быть освоено на условиях софинансирования без малого 500 миллионов рублей.

«Часть средств в рамках этой программы будет предназначена Пограничному району, — сказал Сергей Кузьменко. — Для того, чтобы можно было не на словах, а конкретными делами показать, что мы работаем на благо нашей территории».

На встрече жители района задавали депутатам вопросы, которые касались различных аспектов жизни Пограничного района и Приморья в целом. Речь шла и о тарифах на общедомовые нужды, и о заготовке дров, и о газификации края, и о водоснабжении поселка Пограничный и о многих других.

Во время рабочей поездки в Пограничный район Сергей Кузьменко и Сергей Сопчук посетили районную больницу, где встретились с коллективом медицинского учреждения. Врачи и медперсонал больницы рассказали депутатам о тех проблема, которые волнуют работников здравоохранения.

Завершился визит в Пограничный район участием депутатов Сергей Кузьменко и Сергея Сопчука в работе местной думы.

Василий Буслаев

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