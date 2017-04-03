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09:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Начальника управления кадров администрации назначили в Хабаровске

3 апреля на должность начальника управления кадров и муниципальной службы администрации Хабаровска назначили Ольгу Абольянину.

Источник: Reuters

Она родилась в 1982 году. Ольга Абольянина окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальностям «Государственное и муниципальной управление» и «Юриспруденция». С 2004 года работает в управлении кадров и муниципальной службы администрации города. Неоднократно повышала квалификацию. Имеет опыт руководящей работы более 10 лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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