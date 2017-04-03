Начальника управления кадров администрации назначили в Хабаровске

Она родилась в 1982 году. Ольга Абольянина окончила Дальневосточную академию государственной службы по специальностям «Государственное и муниципальной управление» и «Юриспруденция». С 2004 года работает в управлении кадров и муниципальной службы администрации города. Неоднократно повышала квалификацию. Имеет опыт руководящей работы более 10 лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.