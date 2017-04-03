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09:48 (мск), источник: "Российская газета"

В НАТО сочли «Искандеры» в Калининграде угрозой безопасности

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер в своем интервью газете «Коммерсант» заявила, что развертывание Россией в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» угрожает странам-членам альянса.

«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов “Искандер” — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», — отметила замгенсека.

Напомним, что в Североатлантическом альянсе и ранее заявляли об угрозах со стороны РФ размещением «Искандеров» в Калининграде. В свою очередь в российском МИД указывали, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, и в альянсе об этом прекрасно знают, однако пользуются ситуацией, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Вместе с тем директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин также подчеркивал, что в Москве не собираются отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении ракетных комплексов в Калининграде.

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