В НАТО сочли «Искандеры» в Калининграде угрозой безопасности

«Никто и не спорит с тем, что Калининградская область — это территория России. Но развертывание ракетных комплексов “Искандер” — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности», — отметила замгенсека.

Напомним, что в Североатлантическом альянсе и ранее заявляли об угрозах со стороны РФ размещением «Искандеров» в Калининграде. В свою очередь в российском МИД указывали, что Россия никогда не будет нападать на страны НАТО, и в альянсе об этом прекрасно знают, однако пользуются ситуацией, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Вместе с тем директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин также подчеркивал, что в Москве не собираются отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении ракетных комплексов в Калининграде.