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09:41 (мск), источник: РИА Новости

Васильева рассказала о сроках перевода родивших студенток на бюджет

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Студентки, родившие детей, смогут переводиться на бюджет уже в следующем учебном году, сказала в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ведомство опубликовало проект, по которому таких студенток включат в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бесплатное обучение.

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Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено
Ольга Васильева
Министр образования РФ

Она пояснила, что после общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. Если норму примут, она начнет действовать уже через 10 дней после публикации документа.

Министр отметила, что это делается для того, чтобы молодые мамы могли закончить обучение после рождения ребенка.

Комментарии
1
Жорж Помпиду
Это приведет ещё к большей разнузданности современной молодежи!
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