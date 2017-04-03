Васильева рассказала о сроках перевода родивших студенток на бюджет
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Студентки, родившие детей, смогут переводиться на бюджет уже в следующем учебном году, сказала в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Студентки, родившие детей, смогут переводиться на бюджет уже в следующем учебном году, сказала в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Ранее ведомство опубликовало проект, по которому таких студенток включат в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бесплатное обучение.
Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено
Она пояснила, что после общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. Если норму примут, она начнет действовать уже через 10 дней после публикации документа.
Министр отметила, что это делается для того, чтобы молодые мамы могли закончить обучение после рождения ребенка.