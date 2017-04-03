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09:46 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Санкт-Петербурге состоится встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития двусторонних белорусско-российских отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, имеющуюся в этих сферах проблематику, а также взаимодействие в интеграционных форматах.

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