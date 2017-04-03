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10:03 (мск), источник: Ежедневник.by

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 3 апреля: в проект повестки внесено 30 вопросов

Спикер Палаты представителей призвал депутатский корпус энергичнее трудиться над законопроектами, потому что общество ждет принятия качественных документов, направленных на формирование благоприятного бизнес-климата.

Источник: Ежедневник.by

Белорусские депутаты на весенней сессии рассмотрят 30 законопроектов, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, пишет sputnik.

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Ранее Совет нижней палаты белорусского парламента принял решение о том, что в соответствии со статьей 95 Конституции Беларуси вторая сессия Палаты представителей Национального собрания шестого созыва откроется 3 апреля.

«В понедельник 3 апреля начнет работу весенняя сессия, в целом депутаты плодотворно потрудились в межсессионный период, и из 49 законопроектов 30 включены в повестку дня сессии», — сказал Андрейченко.

Призывая депутатов к энергичной работе над законопроектами, он отметил, что общество ждет принятия качественных документов, направленных на формирование благоприятного бизнес-климата, создающих надежные условия для выхода в текущем пятилетии на устойчивую положительную динамику в экономике. Как отметил председатель комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк, на сессии планируется рассмотреть законопроекты по вопросам борьбы с терроризмом, обеспечения обороны, общественной безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий, а также внести корректировки в некоторые кодексы.

Рассказывая о законопроектах, которые будут рассмотрены на весенней сессии, Цуприк уточнил, что это законопроект по вопросам патентов на изобретения и промышленные образцы, проект новой редакции закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», законопроекты о питьевом водоснабжении, о защите прав потребителей, о социальном обслуживании населения. По его словам, в проекте повестки дня сессии также вопросы физической культуры и спорта, регулирования трудовых отношений, предупреждения распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.

Депутатам предстоит ратифицировать ряд международных договоров, заключенных в рамках СНГ, с Международным банком реконструкции и развития, сказал Цуприк. Всего в повестку дня включены 14 законопроектов в первом чтении, четыре — во втором, девять — о ратификации международных договоров, а также два декрета президента, отметил глава комиссии.

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