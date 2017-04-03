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10:31 (мск), источник: NewsKo

В программу благоустройства дворов вошли 38 муниципалитетов Прикамья

Исполняющий обязанности губернатора Прикамья Максим Решетников провёл заседание межведомственной комиссии по реализации в Прикамье федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Источник: РИА "Новости"

Обсуждались механизмы установления обратной связи с населением для того чтобы работа по «облагораживанию» дворов и улиц шла в соответствии с пожеланиями пермяков и жителей края. Кроме того, комиссия отслеживает своевременное и качественное исполнение программы на всех её этапах.

В первом заседании межведомственной комиссии приняли участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков, а также представители краевой власти, администрации Перми, ОНФ и Совета муниципальных образований. Максим Решетников отметил, что межведомственная комиссия будет собираться не реже одного раза в месяц. Это позволит контролировать реализацию проекта и вовремя реагировать на вопросы, которые могут появиться в ходе работы.
Программа «Формирование комфортной городской среды» — это поручение руководства страны, в ходе его реализации предстоит привести в порядок дворы, городские улицы и общественные пространства.

На сегодняшний день в проект обустройства дворовых территорий вошли 47 поселений из 38 муниципалитетов Прикамья. До 1 сентября 2017 года планируется привести в порядок более 800 дворов и 60 общественных зон, среди них: центральные улицы, набережные, городские площади. На проведение этих работ выделены средства из федерального, краевого и муниципального бюджетов в размере 820 млн руб. В некоторых дворах выбрано сразу несколько видов работ из обязательного перечня — таких как ремонт проездов, тротуаров, установка освещения, урн и скамеек, дополнительных работ по озеленению, установке детских и спортивных площадок, площадок для сбора мусора. Муниципалитеты смогут начать работы в конце апреля, именно к этому времени федеральный бюджет выделит средства на реализацию программы.

«Но то что запланировано в рамках первого этапа программы — это далеко не всё что нам предстоит сделать всего в Пермском крае необходимо благоустроить более половины всех дворов, поэтому в 2017 году параллельно с выполнением работ нам предстоит сформировать программы благоустройства на 2018−2022 годы», — говорит Максим Решетников.

В начале марта муниципалитеты, участвующие в программе опубликовали для общественного обсуждения проекты программ благоустройства своих территорий. До 15 апреля краевое министерство строительства и ЖКХ подпишет с муниципалитетами соглашения о финансировании программ благоустройства. «Сегодня практически все муниципалитеты определились с объектами, которые будут благоустроены в 2017 году, исключением явились Пашийское и Теплогорское сельские поселения, от которых мы ждём заявки в ближайшее время», — сообщил министр строительства и ЖКХ Пермского края Александр Бондаренко.

Кроме того, на заседании обсудили ход реализации проектов обустройства городских парков, на его реализацию решено направить 22 млн руб. а заявки на участие принимаются от муниципалитетов с численностью населения до 250 тыс. человек. Кроме того, учитывается готовность муниципалитета обеспечить софинансирование работ, а также наличие на территории неблагоустроенных мест массового отдыха, уровень бюджетной обеспеченности территории. Министерство строительства Пермского края проведёт отбор заявок до 15 апреля 2017 года.

В 2017 году планируется полностью обустроить четыре парка, при этом качественно улучшить их состояние, проведя капитальный ремонт. В приоритете — не количество отремонтированных парков, а качество и объём проводимых работ, — отметили участники заседания.

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