Прокуроры требуют ареста Трибоя

Замминистра обвиняется в превышении служебных полномочий и нанесение государственному бюджету крупного ущерба. У остальных фигурантов — статус соучастников.

Учитывая собранные доказательства и свидетельские показания подозреваемых, прокуроры потребовали поместить их под домашний арест. Валерий Трибой был задержан в пятницу после обысков в здании правительства.

Прокуроры установили, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, приобрел от «Moldtelecom» через посредника недвижимость стоимостью около одного миллиона леев, а затем сдал здание в аренду на 10 лет предприятию «Furnizarea Energiei Electrice Nord».

По данным следствия, подозреваемый дал указания ответственным лицам отремонтировать здание за счет предприятия.

Следователи уточняют, что на эти работы было выделено 4 миллиона леев.

Трибою грозит до шести лет лишения свободы.