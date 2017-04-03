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10:26 (мск), источник: Noi.md

Прокуроры требуют ареста Трибоя

Судьи Кишиневского суда сегодня примут решение, будут ли арестованы на 30 дней заместитель министра экономики Валерий Трибой и еще четыре фигуранта по делу чиновника.

Источник: Noi.md

Замминистра обвиняется в превышении служебных полномочий и нанесение государственному бюджету крупного ущерба. У остальных фигурантов — статус соучастников.

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Учитывая собранные доказательства и свидетельские показания подозреваемых, прокуроры потребовали поместить их под домашний арест. Валерий Трибой был задержан в пятницу после обысков в здании правительства.

Прокуроры установили, что чиновник, злоупотребляя служебным положением, приобрел от «Moldtelecom» через посредника недвижимость стоимостью около одного миллиона леев, а затем сдал здание в аренду на 10 лет предприятию «Furnizarea Energiei Electrice Nord».

По данным следствия, подозреваемый дал указания ответственным лицам отремонтировать здание за счет предприятия.

Следователи уточняют, что на эти работы было выделено 4 миллиона леев.

Трибою грозит до шести лет лишения свободы.

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