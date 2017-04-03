Молдавских автолюбителей заставят менять водительские права
Правительство РМ ввело несколько правил, которые касаются замены старых водительских удостоверений. Так же сократился срок, на который водителям после 65 лет будут выдавать права.
Правительство РМ ввело несколько правил, которые касаются замены старых водительских удостоверений. Так же сократился срок, на который водителям после 65 лет будут выдавать права.
В министерстве информационных технологий и связи разрабатывают новый закон, который предполагает замену всех старых водительских удостоверений до 2019 года.
Возможно, такой закон, не понравится многим водителям РМ, однако это сделано для их же удобства. Если закон
Также, автолюбители, которым от 65 лет, обязаны, будут пройти медицинскую комиссию, в случае успешного прохождения им выдадут права на 5 лет, а не на 10 как сейчас.
Нововведения разработаны, чтобы помочь водителям, которые едут в ЕС, решить проблему признания удостоверения.