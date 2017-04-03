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10:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Школьники пошли на митинги в Хабаровске просто из любопытства — комитет по делам молодежи

По мнению Валентины Мешковой, юные митинговавшие пришли просто по зову социальных сетей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.

Большое количество молодежи на антикоррупционных митингах в Хабаровске объясняется обычным подростковым любопытством и максимализмом. Дети пришли из соцсетей просто послушать громкие лозунги, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Хабаровской краевой думы Валентина Мешкова.

Ранее редакция сообщала, что 26 марта в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошел антикоррупционный митинг, собравший, по неофициальным данным, около тысячи человек. Наблюдатели отмечали высокое количество молодых людей на этих акциях. Кроме этого, в воскресенье, 2 апреля, в городе прошла малочисленная акция, участники которой прошлись от Комсольской площади до здания краевого правительства.

По мнению председателя комитета Закдумы по молодежной политике Валентины Мешковой, попытку участия тинейджеров в политической акции можно объяснить в основном естественным любопытством.

— Ребята были больше незрелого возраста, в основном — школьники. Пришли они из-за призыва в социальных сетях «Мы против коррупции». Дети решили просто поддержать некую справедливость, не зная как это можно выразить. Молодежь ведь у нас хорошая, просто не очень информированная в политической сфере. Кроме этого, я думаю, часть людей пришла от безделья, кто-то из-за массовости. Каких-то серьезных намерений у них не было, — подытожила Валентина Мешкова.

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