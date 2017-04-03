Школьники пошли на митинги в Хабаровске просто из любопытства — комитет по делам молодежи
По мнению Валентины Мешковой, юные митинговавшие пришли просто по зову социальных сетей.
По мнению Валентины Мешковой, юные митинговавшие пришли просто по зову социальных сетей.
Хабаровск, 3 апреля, AmurMedia.
Большое количество молодежи на антикоррупционных митингах в Хабаровске объясняется обычным подростковым любопытством и максимализмом. Дети пришли из соцсетей просто послушать громкие лозунги, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике Хабаровской краевой думы Валентина Мешкова.
Ранее редакция сообщала, что 26 марта в Хабаровске и
По мнению председателя комитета Закдумы по молодежной политике Валентины Мешковой, попытку участия тинейджеров в политической акции можно объяснить в основном естественным любопытством.
— Ребята были больше незрелого возраста, в основном — школьники. Пришли они