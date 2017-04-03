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10:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Пять тысяч новобранцев пополнят Балтийский флот

В Калининградской области началась весенняя призывная кампания, продлится она до 15 июля 2017 года.

В ближайшее время призывники начнут прибывать в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота.

В рамках весенней призывной кампании призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу более 1200 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Из других субъектов Российской Федерации на Балтийский флот планируется направить порядка четырех тысяч новобранцев. Кроме того, помимо призывников, соединения и воинские части флота пополнят около двух тысяч младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России.

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