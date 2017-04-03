Вучич набирает более 55% голосов на президентских выборах в Сербии

БЕЛГРАД, 3 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии в первом туре с результатом 55,09% после обработки более чем 90% бюллетеней. Об этом сообщили в Республиканской избирательной комиссии.

«После обработки 90,86% бюллетеней лидирует Александар Вучич с результатом в 55,09%», — говорится в сообщении.