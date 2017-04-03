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10:37 (мск), источник: ТАСС

Вучич набирает более 55% голосов на президентских выборах в Сербии

Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,26%

Источник: РИА "Новости"

БЕЛГРАД, 3 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии в первом туре с результатом 55,09% после обработки более чем 90% бюллетеней. Об этом сообщили в Республиканской избирательной комиссии.

«После обработки 90,86% бюллетеней лидирует Александар Вучич с результатом в 55,09%», — говорится в сообщении.

По данным избиркома, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,26%
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На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом 9,04%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,33%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,47%).

Явка на выборах составила около 54,63%. Как сообщил ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.

Комментарии
1
Иван Петров
Наши хакеры не спят.
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