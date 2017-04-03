Вучич набирает более 55% голосов на президентских выборах в Сербии
Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,26%
Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,26%
БЕЛГРАД, 3 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/.
«После обработки 90,86% бюллетеней лидирует Александар Вучич с результатом в 55,09%», — говорится в сообщении.
На третьем месте находится
Явка на выборах составила около 54,63%. Как сообщил ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.
Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.