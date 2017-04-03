ФБР создаст спецотдел по России, сообщила FT

В Сенате США представлен первый устный отчет о расследовании по России

По данным источника издания, работа отдела также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможности для доступа к деталям расследования.

«Оно (подразделение — ред.) предназначено для увеличения ресурсов», — сообщил один из агентов ФБР.

Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования «российского вмешательства» в президентские выборы необходим центральный руководитель.