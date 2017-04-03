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11:52 (мск), источник: РИА Новости

ФБР создаст спецотдел по России, сообщила FT

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о «российском вмешательстве» в выборы, сообщает Financial Times.

Источник: AP 2017
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По данным источника издания, работа отдела также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможности для доступа к деталям расследования.

«Оно (подразделение — ред.) предназначено для увеличения ресурсов», — сообщил один из агентов ФБР.

Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования «российского вмешательства» в президентские выборы необходим центральный руководитель.

Financial Times отмечает, что подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце

Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны.

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По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. Однако многие пессимистично оценивают подобные перспективы из-за сложности получения доказательств от российской стороны.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует «российское вмешательство» в выборы и «связи предвыборной кампании Трампа с Россией».

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.

Комментарии
1
TURBODED
ФБР создаст спецотдел по димону, сообщила FT...
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