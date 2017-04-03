ФБР создаст спецотдел по России, сообщила FT
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о «российском вмешательстве» в выборы, сообщает Financial Times.
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о «российском вмешательстве» в выборы, сообщает Financial Times.
По данным источника издания, работа отдела также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможности для доступа к деталям расследования.
«Оно (подразделение — ред.) предназначено для увеличения ресурсов», — сообщил один из агентов ФБР.
Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования «российского вмешательства» в президентские выборы необходим центральный руководитель.
Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны.
По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. Однако многие пессимистично оценивают подобные перспективы
Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует «российское вмешательство» в выборы и «связи предвыборной кампании Трампа с Россией».
Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.