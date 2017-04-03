Минск обвинил главу Россельхознадзора в нанесении ущерба интересам Белоруссии
Генпрокурор Белоруссии сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки в отношении Сергея Данкверта.
Генпрокурор Белоруссии сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки в отношении Сергея Данкверта.
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам.
«Ущерб нанес и лично Данкверт», — сказал Конюк журналистам в понедельник в Минске.
Он добавил, что, по версии белорусской стороны, чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Белоруссии.
Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки по «делу Данкверта».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов возбудить дело на Данкверта по аналогии с делом в отношении главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.
По мнению президента Белоруссии, «все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта». «Или крышуют», — добавил Лукашенко.
В частности, Лукашенко обратил внимание, что Россия закупает за рубежом около 7 млн тонн молочной продукции, Белоруссия при этом поставляет чуть больше 4 млн тонн. «Почему вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ», — заметил он.
В конце января Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины, поскольку предприятия, которые производили мясо, заподозрили в поставке на российскую территорию украинской продукции.