Минск обвинил главу Россельхознадзора в нанесении ущерба интересам Белоруссии

По мнению президента Белоруссии, «все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта». «Или крышуют», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов возбудить дело на Данкверта по аналогии с делом в отношении главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки по «делу Данкверта».

«Ущерб нанес и лично Данкверт», — сказал Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Он также выразил мнение, что российские производители не могут конкурировать по качеству с белорусскими

Он также выразил мнение, что российские производители не могут конкурировать по качеству с белорусскими

В частности, Лукашенко обратил внимание, что Россия закупает за рубежом около 7 млн тонн молочной продукции, Белоруссия при этом поставляет чуть больше 4 млн тонн. «Почему вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ», — заметил он.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины, поскольку предприятия, которые производили мясо, заподозрили в поставке на российскую территорию украинской продукции.