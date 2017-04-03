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11:27 (мск), источник: Интерфакс

Минск обвинил главу Россельхознадзора в нанесении ущерба интересам Белоруссии

Генпрокурор Белоруссии сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки в отношении Сергея Данкверта.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт лично наносил ущерб белорусским интересам.

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«Ущерб нанес и лично Данкверт», — сказал Конюк журналистам в понедельник в Минске.

Он добавил, что, по версии белорусской стороны, чиновники Россельхознадзора своими действиями нанесли ущерб интересам Белоруссии.

Кроме того, генпрокурор сообщил о продолжении МВД республики доследственной проверки по «делу Данкверта».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от следственных органов возбудить дело на Данкверта по аналогии с делом в отношении главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

По мнению президента Белоруссии, «все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромные латифундии, они сами являются производителями того или иного продукта». «Или крышуют», — добавил Лукашенко.

Он также выразил мнение, что российские производители не могут конкурировать по качеству с белорусскими

В частности, Лукашенко обратил внимание, что Россия закупает за рубежом около 7 млн тонн молочной продукции, Белоруссия при этом поставляет чуть больше 4 млн тонн. «Почему вы блокируете белорусский товар? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ», — заметил он.

В конце января Россельхознадзор ограничил поставки в Россию белорусской говядины, поскольку предприятия, которые производили мясо, заподозрили в поставке на российскую территорию украинской продукции.

Комментарии
6
Михаил
Не знаю почему, но верю белоруссам. С такой фамилией на Д, на таком посту человек не может не воровать и не гадить. Человек системы и иной нации воспринимающий Россию, как сырьевой придаток с рабами для пополнения своего кармана.
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AГРОПРОМИЗДАТ
Еще министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник многократно заявляла, что Белоруссия на российские же кредиты (в возврате которых России есть серьезные сомнения) поставляет нам же сухое молоко (в основном, перекупая его), чем намеренно разваливает наше сельское хозяйство. России нужно жестко отстаивать наши экономические интересы и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт молодец. Хватит всяким умникам нас обирать. Новая книга для сельского хозяйства РФ "Тракторы и сельскохозяйственные машины иностранного и отечественного производства (2017 года выпуска) написанная для АПК РФ уже в магазинах Москвы.
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AГРОПРОМИЗДАТ
Еще министр сельского хозяйства Российской Федерации Елена Скрынник многократно заявляла, что Белоруссия на российские же кредиты (в возврате которых России есть серьезные сомнения) поставляет нам же сухое молоко (в основном, перекупая его), чем намеренно разваливает наше сельское хозяйство. России нужно жестко отстаивать наши экономические интересы и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт молодец. Хватит всяким умникам нас обворовывать.
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