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11:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов провел выездное совещание на КрАЗе

Визит начался с посещения корпуса электролиза.

Министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов совместно с руководством Красноярского алюминиевого завода посетил ряд ключевых производственных объектов КрАЗа и провел рабочее совещание по текущей ситуации и перспективам развития предприятия.

Визит начался с посещения корпуса электролиза, который переведён на технологию Экологического Содерберга. Всего по этой технологии на КрАЗе работают более половины всех электролизных мощностей предприятия. Переход на данную технологию позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и при этом получать качественный металл для производства высокотехнологичных сплавов. По информации управляющего директора завода «РУСАЛ Красноярск» Евгения Курьянова, в экологическую модернизацию по итогам 2016 года инвестировано 1,135 миллиарда рублей, на 2017 год плановые расходы завода на эти цели также составят порядка 1 миллиарда рублей.

За последние 10 лет КрАЗ не наращивал объемы производства алюминия, основная производственная задача — сделать из того металла, что производит завод, высокотехнологичный продукт. В этой связи КрАЗ модернизирует литейное производство под выпуск новых сплавов. Министр осмотрел строительную площадку нового литейного комплекса, где будут выпускать цилиндрические слитки диаметром от 203 до 457 мм. Цилиндры крупного диаметра востребованы в автомобильной промышленности. Расчётная мощность нового производственного комплекса составит 120 тысяч тонн продукции в год. Первая партия красноярских алюминиевых цилиндров выйдет на рынок уже в 2017 году.

Кроме того, министр проконтролировал работу газоочистных установок, которыми оснащены все корпуса электролиза Красноярского алюминиевого завода. Степень очистки ГОУ составляет 99,9%.

Комментируя итоги визита на завод, министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов отметил:

«Сделаю акцент на двух моментах деятельности предприятия. Первое направление, в котором отраслевое министерство напрямую заинтересовано, — это выпуск в большем объеме конечного продукта, создание рабочих мест, обеспечение налоговых поступлений. Стоит отметить, что с учетом фактического сохранения объемов производства за последние 10 лет в районе 1 млн тонн удалось значительно сократить объемы выбросов в атмосферу. По всем данным, которые подтверждены контрольно — надзорными органами, показатель снизился на 50%. Это стало возможным благодаря вложениям в модернизацию, в развитие, внедрению новых технологий. Безусловно, предприятию требуется дальнейшая доработка технологий. Второй момент связан с работой предприятия над увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью — это алюминий высокой чистоты, крупногабаритные цилиндрические слитки, к слову, цех по их производству будет запущен уже в мае. Данные производственные планы крайне важны для всей отрасли переработки региона. В результате мы должны предложить рынку как можно больше готовой продукции, произведенной у нас в крае».

Отметим, что помимо российского рынка, потребителями красноярского металла являются Европа, Азия, США, Япония, из него создают компоненты для автомобилей, самолетов, электронной техники, всевозможных девайсов. Красноярский алюминий широко используется в строительной отрасли. Более того, из кразовского сплава изготавливают всем известные алюминиевые банки под напитки.

Комментарии
1
Понятно
Учитывая, что за прошедшие 20 лет, по Красноярскому краю, закрылось сотни заводов и предприятий, то должность Министра края надо сократить, а сделать например одного Министра по Сибири
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