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11:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев на этой неделе улетит в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе посетит Москву. Планируется, что визит состоится 6 апреля.

В столице глава Среднего Урала примет участие в заседании оргкомитета Форума высотного строительства 100+Forum Russia. Не исключено также, что состоится и встреча губернатора с главой Минстроя РФ Михаилом Менем, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, 5 апреля Евгений Куйвашев проведет заседание правительства и встречи с главами свердловских муниципалитетов. В этот же день губернатор примет участие в заседании оргкомитета Дельфийских игр.

7 апреля глава региона примет участие в совещании с представителями промпредприятий, получивших господдержку и в заседании общественно-политического совета.

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