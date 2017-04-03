Евгений Куйвашев на этой неделе улетит в Москву

В столице глава Среднего Урала примет участие в заседании оргкомитета Форума высотного строительства 100+Forum Russia. Не исключено также, что состоится и встреча губернатора с главой Минстроя РФ Михаилом Менем, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, 5 апреля Евгений Куйвашев проведет заседание правительства и встречи с главами свердловских муниципалитетов. В этот же день губернатор примет участие в заседании оргкомитета Дельфийских игр.