Евгений Куйвашев на этой неделе улетит в Москву
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе посетит Москву. Планируется, что визит состоится 6 апреля.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе посетит Москву. Планируется, что визит состоится 6 апреля.
В столице глава Среднего Урала примет участие в заседании оргкомитета Форума высотного строительства 100+Forum Russia. Не исключено также, что состоится и встреча губернатора с главой Минстроя РФ Михаилом Менем, передает корреспондент Накануне.RU.
Кроме того, 5 апреля Евгений Куйвашев проведет заседание правительства и встречи с главами свердловских муниципалитетов. В этот же день губернатор примет участие в заседании оргкомитета Дельфийских игр.
7 апреля глава региона примет участие в совещании с представителями промпредприятий, получивших господдержку и в заседании