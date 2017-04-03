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12:06 (мск), источник: 112.ua

Гройсман пообещал «сюрприз» в ходе земельной реформы

Премьер отметил, что слышит критику относительно запуска оборота земель.

Источник: 112.ua

Премьер Владимир Гройсман обещает украинцам «сюрприз» в ходе земельной реформы, которую намерено провести правительство. Об этом он сказал в ходе заседания Кабмина, которое транслировал телеканал «112 Украина».

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«Земельная реформа. Я много слышу сейчас критических высказываний относительно запуска оборота земель, но я точно знаю, то, что предложит правительство, будет огромным сюрпризом, в том числе и для наших “псевдореформаторов” и популистов. Речь идет о том, что мы предложим абсолютно качественную модель оборота земель — внимание, — не в интересах крупных холдингов, не в интересах иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина. Это будет только в интересах украинцев-собственников земли», — отметил премьер.

Гройсман пообещал презентовать и внедрить в ближайшее время такую модель, заверив, что ее поддерживают международные партнеры Украины.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом о переносе сроков подготовки законопроекта о земельной реформе с марта на конец мая текущего года.

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