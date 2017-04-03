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12:15 (мск), источник: dostup1.ru

Следователь 10 апреля допросит экс-губернатора Юревича

Следователь официально предъявит ему обвинение, допросит в качестве обвиняемого, а также решит вопрос о мере пресечения.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич намерен приехать на допрос к следователю в Екатеринбург — как ожидается, 10 апреля ему официально предъявят обвинение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Он уточнил, что допрос состоится в помещении Четвертого следственного управления Главного СУ СК России.

«Следователь официально предъявит Юревичу обвинение, допросит его в качестве обвиняемого, а также решит вопрос о мере пресечения», — сообщил Трунов.

По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того, экс-губернатор, по данным СК, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда (Федора Вяткина. — Прим. АН «Доступ»).

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент Владимир Путин принял его досрочную отставку. После этого он стал депутатом Госдумы, но в новый созыв не попал.

Бывший министр здравоохранения Южного Урала Виталий Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).

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