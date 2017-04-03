Следователь 10 апреля допросит экс-губернатора Юревича
Следователь официально предъявит ему обвинение, допросит в качестве обвиняемого, а также решит вопрос о мере пресечения.
Следователь официально предъявит ему обвинение, допросит в качестве обвиняемого, а также решит вопрос о мере пресечения.
Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич намерен приехать на допрос к следователю в Екатеринбург — как ожидается, 10 апреля ему официально предъявят обвинение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.
Он уточнил, что допрос состоится в помещении Четвертого следственного управления Главного СУ СК России.
«Следователь официально предъявит Юревичу обвинение, допросит его в качестве обвиняемого, а также решит вопрос о мере пресечения», — сообщил Трунов.
По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Кроме того,
Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент Владимир Путин принял его досрочную отставку. После этого он стал депутатом Госдумы, но в новый созыв не попал.
Бывший министр здравоохранения Южного Урала Виталий Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).