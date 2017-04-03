Правительство Приангарья направило жалобу в прокуратуру после слухов о «смерти» Левченко

Правительство Иркутской области направило письма в прокурору Иркутской области Игорю Мельникову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Обращения связаны с публикацией 27 марта 2017 года в сетевом издании Newirkutsk, которое является средством массовой информации, сообщения под названием «Губернатор Левченко умер в Москве». Позднее данное сообщение было удалено из сети, однако перед этим его успели распространить другие средства массовой информации — как региональные, так и федеральные. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

«Опубликование данного сообщения, содержащего ложную информацию, повлекло значительные негативные последствия: дальнейшее распространение данной информации в СМИ, волнения среди населения, которые могли вызвать нарушения общественного порядка, муссирование информации о досрочных выборах губернатора Иркутской области», — говорится в обращениях.

От имени правительства Иркутской области, прокуратуру и Роскомнадзор просят в пределах их полномочий принять меры прокурорского реагирования и меры по осуществлению контроля и надзора в сфере средств массовой информации соответственно.