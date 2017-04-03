Чиновниками Уфы заинтересовались в генпрокуратуре

Напомним, что постановление о возбуждении уголовного дела регионального следкома было отменено заместителем Прокурора РБ Олегом Горбуновым.

По материалам дела, в Уфе в рамках программы «Жилище» была утверждена программа по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключали договоры на расселение граждан за счет инвесторов. Впоследствии чиновники, с превышением полномочий, включили некоторые из домов в программу, за что незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей.

Но в башкирском надзорном ведомстве посчитали, что постановление о возбуждении уголовного дела содержало ошибки как с точки зрения юридической техник, так и по сути дела. Поэтому Олег Горбунов, которого по непроверенной информации, связывают отношения с вице-мэром Александром Филипповым, не дал делу ход. Но следователи из ведомства Александра Бастрыкина подняли перчатку и начали оспаривать решение надзорного ведомства.

Примечательно, как сообщают наши источники, в самый разгар этого дела в Уфе состоялось некое совещание с представителями Фонда ЖКХ, минстроя страны и силовиками. На нем якобы Глава РБ Рустэм Хамитов начал выговаривать сидящим рядом руководителям СК по РБ, УФСБ по РБ и представителю федерального фонда за утечку в СМИ письма руководителя фонда Константина Цицина к Рустэму Хамитову. Этот эмоциональный спич руководителя республики вызвал у силовиков сильной раздражение. С другой стороны, понять главу республики можно. За распределение в регионе федеральных средств отвечает руководитель субъекта. Поэтому дело из администрации Уфы может привести следователей в Минстрой и ЖКХ РБ, а то и на Тукаева.

В итоге, как сообщает «Коммерсант-Уфа», с жалобами в генпрокуратуру обратились зампредседателя СК России Илья Лазутов и следователь Марат Самойлов. Решение Башпрокуратуры об отмене уголовного дела аннулировано. Теперь СК по РБ займется расследованием уже вплотную, но очевидно, что дело будет на контроле Москвы.