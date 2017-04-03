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12:29 (мск), источник: РИА Новости

Польша обвинила российских диспетчеров в провоцировании крушения Ту-154

ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров и «третьего лица» в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 экс-президента Леха Качиньского в Смоленске.

Источник: РИА Новости

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

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Самолет польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету о результатах технического расследования, опубликованному Межгосударственным авиационным комитетом в 2011 году, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Комментарии
34
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
надо всё время крутить эту запись ,пусть гордятся своей страной и своими руководителями
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Иван Петров
Доказано, что в кабину пилотам завалились оппившиеся руководители недогосударства и начали им указывать как рулить. (Черные ящики)
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EW
Не понимаю почему до сих пор полякам не предъявлен иск за порчу деревьев в лесопосадке, по соседству с аэропортом? За экологический ущерб причиненный разлитыми ГСМ и дальнейшим пожаром?!
Они нанесли существенный ущерб и его необходимо компенсировать!
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