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15:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов пошутил в Дубае: компания не может считаться глобальной, если ее нет в РТ

Президент РТ Рустам Минниханов на Ежегодном инвестиционном форуме в Дубае пошутил, что компания, которая не открыла производство в РТ, не может считаться глобальной. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

 — Когда вы покупаете в магазине продукты, технику, автомобиль, вы обращаете внимание, где они произведены? Китайский холодильник «Хайер» изготавливается на заводе в Татарстане, так же, как и американский автомобиль «Форд», или подвесной потолок «Армстронг», или датская теплоизоляция «Роквул».

В городах России в ресторанах быстрого питания американской сети «Макдональдс» кофе из Бразилии наливают в стаканчик финской компании «Хухтамаки», который произведен в Татарстане! Мы сейчас даже шутим, что компания не может считаться глобальной, если она не открыла производство в Татарстане, — заявил Минниханов.

Напомним, ранее Минниханов выложил фото мечети и экспозиции Татарстана в своем Instagram. После этого президент принял участие в торжественном открытии инвестфорума и выступил в пленарном заседании «Дебаты мировых лидеров». Во время работы форума он встретился с министром экономики ОАЭ и председателем правления центра развития исламской экономики Дубая Султаном аль-Мансури, с организаторами форума, руководством Исламского банка Дубая и компании Strategic Marketing & Exhibitions.

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