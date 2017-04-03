Минниханов пошутил в Дубае: компания не может считаться глобальной, если ее нет в РТ

— Когда вы покупаете в магазине продукты, технику, автомобиль, вы обращаете внимание, где они произведены? Китайский холодильник «Хайер» изготавливается на заводе в Татарстане, так же, как и американский автомобиль «Форд», или подвесной потолок «Армстронг», или датская теплоизоляция «Роквул».

В городах России в ресторанах быстрого питания американской сети «Макдональдс» кофе из Бразилии наливают в стаканчик финской компании «Хухтамаки», который произведен в Татарстане! Мы сейчас даже шутим, что компания не может считаться глобальной, если она не открыла производство в Татарстане, — заявил Минниханов.