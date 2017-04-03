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14:05 (мск), источник: УНИАН

Нацбанк опроверг информацию об отставке Гонтаревой

В НБУ заявили, что сообщат о таком решении руководителя, если оно будет, за месяц.

Источник: УНИАН

Национальный банк Украины опроверг информацию о том, что глава НБУ Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя соответствующие публикации в СМИ со ссылкой на народного депутата Ирину Луценко.

«Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке. Мы официально объявим за месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, при этом обещая официально предупредить об этом за месяц.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, председатель НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.

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