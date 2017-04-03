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15:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В порт Новороссийска вошли турецкие военные корабли

В Новороссийск в рамках учений «Морская звезда — 2017» прибыли турецкий военный корабль F 512 «Бююкада» и фрегат «Барбарос».

Источник: ГТРК «Кубань»

Гости пробудут в Новороссийске до среды. За это время любой желающий может прогуляться по иностранному судну.

Во время визита в Новороссийск турецкие военные моряки возложат венки к Вечному огню на Площади Героев, совершат экскурсию по городу и проведут товарищеский матч по мини-футболу с командой местной военно-морской базы, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.

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