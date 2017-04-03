В порт Новороссийска вошли турецкие военные корабли
В Новороссийск в рамках учений «Морская звезда — 2017» прибыли турецкий военный корабль F 512 «Бююкада» и фрегат «Барбарос».
В Новороссийск в рамках учений «Морская звезда — 2017» прибыли турецкий военный корабль F 512 «Бююкада» и фрегат «Барбарос».
Гости пробудут в Новороссийске до среды. За это время любой желающий может прогуляться по иностранному судну.
Во время визита в Новороссийск турецкие военные моряки возложат венки к Вечному огню на Площади Героев, совершат экскурсию по городу и проведут товарищеский матч по