В порт Новороссийска вошли турецкие военные корабли

Гости пробудут в Новороссийске до среды. За это время любой желающий может прогуляться по иностранному судну.

Во время визита в Новороссийск турецкие военные моряки возложат венки к Вечному огню на Площади Героев, совершат экскурсию по городу и проведут товарищеский матч по мини-футболу с командой местной военно-морской базы, сообщил ГТРК «Кубань» портал «Наша газета» Новороссийск.