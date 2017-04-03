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12:39 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов подверг критике глав районов за низкие темпы благоустройства Нижнего Новгорода после зимы

Глава горадминистрации Сергей Белов дал поручение главам районов усилить контроль над благоустройством и очисткой территории Нижнего Новгорода после зимнего периода. Об этом он сообщил по итогам оперативного совещания 3 апреля 2017 года.

По его словам, на совещании обсуждались низкие темпы уборки городской территории из-за погодных условий.

«Я подверг критике глав районов за это. Да, погода является объективным фактором, но тем не менее… Сегодня я дал поручение усилить работы по уборке, ямочному ремонту и благоустройству территорий. Я думаю, что на этой неделе на сайте администрации мы выставим график работ. Все задачи и требования, которые необходимо выполнить, прорабатываются, идет масштабная подготовка», — отметил глава администрации города.

Он также сообщил, что 22 апреля в Нижнем Новгороде пройдет традиционный общегородской субботник, на который приглашаются все нижегородцы.

«Комментируя состоявшийся митинг, посвященный проблеме уборки города, хочу отметить: город убирается ежегодно. Люди митинговали, они имеют на это право, но структурные подразделения продолжают выполнять свою работу. Не могу сказать, что город не убирается, мусор ведь с неба не сыплется. К сожалению, нижегородцы сами этому способствуют. Я еще раз обращаюсь к жителям с просьбой относиться к своему городу, как подобает, и присоединиться к общегородскому субботнику. Структурные подразделения администрации районов будут работать в усиленном режиме. Задача стоит — привести город в порядок, и мы с ней справимся. Что я должен сказать в ответ на требование о моей отставке? Мы будем усиливать работу и контроль над решением вопросов по уборке и благоустройству города», — подытожил сити-менеджер.

Кроме того, горадминистрация планирует выделить 8 млн рублей на спил сухих деревьев в Нижнем Новгороде в 2017 году. По словам Сергея Белова, в минувшем году администрация не уделила должного внимания озеленению города, поэтому в 2017 году этот вопрос будет находиться под особым контролем. В частности, будут выделены необходимые средства на спил сухостоя, посадку цветов, содержание озелененных территорий и уборку мусора из урн.

«Сейчас мы говорим о том, что нам не хватает порядка 8 млн рублей. Их планируется заложить в дополнение к тому, что есть, на снос деревьев, содержание зеленых насаждений. Это будет плюс к тому, что мы выделили — 110 млн рублей за минусом кредиторской задолженности. Все средства будут потрачены на должное содержание городских территорий. Кроме того, в настоящее время обсуждается, какую породу низкорослых деревьев высадить на наши склоны, чтобы они своей корневой системой удерживали слои почвы и при этом вписывались в городской ландшафт, и чтобы мы не вмешивались своей геосеткой», — пояснил сити-менеджер.

Напомним, что митинг «За чистый город!» прошел в Нижнем Новгороде 31 марта 2017 года. Ранее сообщалось, что в январе текущего года прокуратура внесла очередное представление нижегородскому сити-менеджеру Сергею Белову за плохое состояние дорог.

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