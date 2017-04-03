Анатолий Локоть выступил за идею расширения Новосибирска

Мэр Новосибирска поддержал однопартийца Андрея Жирнова в идеи расширить город. На недавнем брифинге с журналистами глава города отметил, что в Новосибирске отмечается нехватка земли.

«Если говорить объективно, то Новосибирск сталкивается с проблемой свободных территорий. Если мы говорим о строительстве, то у нас все меньше и меньше свободной земли, где можно вести комплексную застройку. Территории эти нужны, — рассказал мэр журналистам. — В Заельцовском районе мы столкнулись с проблемой, когда несколько построенных домов оказались на территории Новосибирского района. Процедура перевода этого небольшого участка земли в черту города заняла более года».

Однако глава Новосибирска отметил, что пока никаких решений по этому вопросу нет. Для принятия решения нужно проведение референдумов, согласований и общественных слушаний.

Напомним, в конце марта депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов предложил объединить Новосибирск с Новосибирским сельским районом.