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14:16 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Анатолий Локоть выступил за идею расширения Новосибирска

Пока никаких решений по этому вопросу нет.

Мэр Новосибирска поддержал однопартийца Андрея Жирнова в идеи расширить город. На недавнем брифинге с журналистами глава города отметил, что в Новосибирске отмечается нехватка земли.

«Если говорить объективно, то Новосибирск сталкивается с проблемой свободных территорий. Если мы говорим о строительстве, то у нас все меньше и меньше свободной земли, где можно вести комплексную застройку. Территории эти нужны, — рассказал мэр журналистам. — В Заельцовском районе мы столкнулись с проблемой, когда несколько построенных домов оказались на территории Новосибирского района. Процедура перевода этого небольшого участка земли в черту города заняла более года».

Однако глава Новосибирска отметил, что пока никаких решений по этому вопросу нет. Для принятия решения нужно проведение референдумов, согласований и общественных слушаний.

Напомним, в конце марта депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов предложил объединить Новосибирск с Новосибирским сельским районом.

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