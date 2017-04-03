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13:10 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Причины переноса сроков проведения «прямой линии» Владимира Путина не имеют никакой политической подоплеки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2017

«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения “прямой линии” были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно. Никакой здесь идеологической или иной подоплеки, нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной связи переноса общения президента с населением с несанкционированными митингами в конце марта.

Песков напомнил, что сроки проведения «прямой линии» изменили в связи с графиком Путина
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Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что «прямая линия» в этом году состоится позже апреля, но раньше августа. В понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, написала, что ежегодное общение Владимира Путина с россиянами может пройти в июне и быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Традиционные телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.

Рекордной по продолжительности стала «линия» 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось.

Комментарии
5
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
наш президент сам знает, что делать и когда делать.
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В
Что то опять мутят!
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рудольф Штаудингер
не солидно!
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