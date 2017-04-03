В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Причины переноса сроков проведения «прямой линии» Владимира Путина не имеют никакой политической подоплеки, заявил
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Причины переноса сроков проведения «прямой линии» Владимира Путина не имеют никакой политической подоплеки, заявил
«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения “прямой линии” были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому
Ранее
Традиционные телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.
Рекордной по продолжительности стала «линия» 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось.