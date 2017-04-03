В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина

«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения “прямой линии” были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно. Никакой здесь идеологической или иной подоплеки, нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможной связи переноса общения президента с населением с несанкционированными митингами в конце марта.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что «прямая линия» в этом году состоится позже апреля, но раньше августа. В понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, написала, что ежегодное общение Владимира Путина с россиянами может пройти в июне и быть приурочено к одному из праздников — Дню России 12 июня или Дню защиты детей 1 июня.

Традиционные телевизионные «прямые линии» появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.

Рекордной по продолжительности стала «линия» 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 годах мероприятие не проводилось.