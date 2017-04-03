На должность главы Каслинского района заявились семь человек

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Собрании депутатов района, документы на конкурс подали глава Вишневогорского городского поселения Яков Гусев, заместитель главы Каслинского городского поселения Дмитрий Дерябин, председатель ПК «Кооператор» Игорь Колышев, заместитель директора МУП «Водоканал» Валерий Ласьков, директор МУП «Каслинский хлебозавод» Аркадий Несвит, временно неработающая Ольга Ремезова и директор ДЮСШ Юрий Ремезов.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 17 апреля, на котором по итогам рассмотрения представленных документов будет принято решение о допуске претендентов ко второму этапу.

Второе заседание комиссии намечено на 27 апреля. На нем прошедшие предварительный отбор претенденты представят свои программы развития района. Комиссии предстоит отобрать не менее двух кандидатов на представление Собранию депутатов. Из их числа районные депутаты 4 мая выберут главу Каслинского муниципального района.

Как уже сообщало агентство, в отношении действующего главы Александра Грачева было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Третьего февраля глава был отстранен от должности на время следствия.

Шестого февраля Собрание депутатов приняло решение назначить первого зама Вячеслава Горобца временно исполняющим обязанности главы на три месяца — до 3 мая 2017 года. 14 февраля глава Каслинского муниципального района Александр Грачев добровольно подал в отставку.