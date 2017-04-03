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14:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава и сити-менеджер Осы досрочно сложили полномочия

Дума Осинского городского поселения приняла решения о досрочном сложении полномочий главы поселения Михаила Алатырева и главы администрации поселения (сити-менеджера) Андрея Щурина, сообщает газета «Осинское Прикамье».

Решения об отставках были приняты на очередном заседании думы Осы, 28 марта. Первым в думу поступило заявление сити-менеджера Андрея Щурина, который обосновал свою отставку переходом на другую работу. На этом же заседании депутаты внесли изменения в устав поселения, приведя его в соответствие региональному выборному законодательству, по которому муниципалитет глава поселения — глава администрации поселения, а председатель думы работает на неосвобожденной основе. После этого было рассмотрено заявление о досрочном прекращении полномочий главы поселения — председателя думы Михаила Алатырева, а также принято решение об объявлении конкурса на должность главы поселения, назначив его на 21 апреля. Господин Алатырев сообщил депутатам, что готов участвовать в конкурсе.

Ъ-Online.

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