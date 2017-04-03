Глава и сити-менеджер Осы досрочно сложили полномочия

Решения об отставках были приняты на очередном заседании думы Осы, 28 марта. Первым в думу поступило заявление сити-менеджера Андрея Щурина, который обосновал свою отставку переходом на другую работу. На этом же заседании депутаты внесли изменения в устав поселения, приведя его в соответствие региональному выборному законодательству, по которому муниципалитет глава поселения — глава администрации поселения, а председатель думы работает на неосвобожденной основе. После этого было рассмотрено заявление о досрочном прекращении полномочий главы поселения — председателя думы Михаила Алатырева, а также принято решение об объявлении конкурса на должность главы поселения, назначив его на 21 апреля. Господин Алатырев сообщил депутатам, что готов участвовать в конкурсе.



Ъ-Online.