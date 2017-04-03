Глава Самары Олег Фурсов встретился с директором Театра драмы Вячеславом Гвоздковым

Как рассказал Вячеслав Гвоздков, все чаще талантливые актеры перебираются в Самару, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Однако не всегда работники культуры в состоянии приобрести собственное жилье, а жилой фонд, который имеется в наличии у учреждений культуры, едва ли способен вместить всех нуждающихся. Решение жилищного вопроса позволило бы артистам закрепиться в Самаре.

Олег Фурсов предложил подобрать помещение, которое может быть перепрофилировано в театральную гостиницу. Подобрать такое здание поручено руководителю Департамента управлении имущества Сергею Черепанову. Первому заместителю Главы Самары Владимиру Сластенину поручено провести переговоры с банками города о создании специальной ипотечной программы для деятелей культуры.

Глава Самары отметил, что самарцы гордятся театральными традициями города, а билеты на лучшие постановки раскупаются за несколько месяцев до премьеры.

«Самарцы любят и ценят наш театр. Жители города ходят на спектакли, чтобы увидеть игру выдающихся самарских актеров, которые не раз становились лауреатами престижных театральных премий, — подчеркнул Олег Фурсов. — Безусловно, мы будем помогать людям, которые прославляют наш город, поддерживают и развивают культуру и театральные традиции».

Напомним, что в этом году наиболее активные горожане смогут бесплатно посетить лучшие постановки самарских театров, проявив себя в предстоящем месячнике по благоустройству, который стартует 1 апреля. Вячеслав Гвоздков заявил, что для активных участников месячника Театр драмы готов исполнить отдельный спектакль.