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14:08 (мск), источник: Ведомости

Путин: существующих ограничений в интернете пока достаточно

Президенту Владимиру Путину на медиафоруме Общероссийского народного форума (ОНФ) «Правда и справедливость» задали вопрос, стоит ли России идти по китайской модели ограничения интернета.

Источник: AP 2017

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нас всегда свой путь», — ответил Путин, напомнив, что все страны мира идут своим путем.

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Есть тенденции и правила, и Россия тоже в них находится, сказал президент. «Расхристанной квазисвободы (в интернете. — Прим. “Ведомости”) нигде уже нет», — подчеркнул он.

«Нам не следует критиковать то, что происходит в Китае — там полтора миллиарда человек, попробуйте ими поуправлять», — сказал Путин.

Автоматические вбросы нужно купировать, государство должно их иметь в виду, продолжил он. «У нас есть ограничения, которые функционируют, хотя были опасения о запрете всего. Многие считают, что этого недостаточно, но чувствительные вещи государство должно прорабатывать вместе с обществом. На мой взгляд, этих ограничений достаточно», — сказал Путин.

Комментарии
7
Ярослав Цимбалюк
Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать
В Россию можно только верить
Про едросовский тупик у Тютчева ничего не сказано
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Sergey
Да все уже и давно всё поняли. Не понятно что то, внезапно только некоторым, особо "одарённым" россиянам. Всё это выглядит как давно протухший анекдот. )))
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Sergey
Размытый и невразумительный. Ответ как раз для ваты годен. ))
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