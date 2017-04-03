Путин: существующих ограничений в интернете пока достаточно

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нас всегда свой путь», — ответил Путин, напомнив, что все страны мира идут своим путем.

Есть тенденции и правила, и Россия тоже в них находится, сказал президент. «Расхристанной квазисвободы (в интернете. — Прим. “Ведомости”) нигде уже нет», — подчеркнул он.

«Нам не следует критиковать то, что происходит в Китае — там полтора миллиарда человек, попробуйте ими поуправлять», — сказал Путин.

Автоматические вбросы нужно купировать, государство должно их иметь в виду, продолжил он. «У нас есть ограничения, которые функционируют, хотя были опасения о запрете всего. Многие считают, что этого недостаточно, но чувствительные вещи государство должно прорабатывать вместе с обществом. На мой взгляд, этих ограничений достаточно», — сказал Путин.