Назначен директор департамента общественных проектов администрации губернатора
Ранее Евгений Хузин возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.
Ранее Евгений Хузин возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.
С 3 апреля на должность директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края назначен Евгений Хузин.
Среди основных задач департамента — взаимодействие с
Отметим, Евгений Хузин до лета 2015 года возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.