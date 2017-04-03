Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пять звезд, которые были изгоями в школе
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
На Украине скончался известный российский юморист
В США "остроумно подшутили" над Лавровым - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Фанаты критикуют смелое селфи Пугачевой: реакция звезды
"Если смыть, кто получится?": Сеть о Кудрявцевой
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
9В тени стены
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
14:51 (мск), источник: Новости Перми

Назначен директор департамента общественных проектов администрации губернатора

Ранее Евгений Хузин возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.

Источник: Новости Перми

С 3 апреля на должность директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края назначен Евгений Хузин.

Среди основных задач департамента — взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями Пермского края, разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие патриотизма, проведение краевых конкурсов социально-значимых проектов.

Отметим, Евгений Хузин до лета 2015 года возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Начальница департамента финансов стала и.о. замглавы администрации Перми
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв
В Кремле объяснили перенос «прямой линии» Путина
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
Путин ответил на вопрос об ограничениях в интернете
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
«Неприкасаемые» на дорогах: ГИБДД готовит серьезную реформу Российская Госавтоинспекция начинает реформировать существующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь