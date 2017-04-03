Назначен директор департамента общественных проектов администрации губернатора

С 3 апреля на должность директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края назначен Евгений Хузин.



Среди основных задач департамента — взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями Пермского края, разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на развитие патриотизма, проведение краевых конкурсов социально-значимых проектов.



Отметим, Евгений Хузин до лета 2015 года возглавлял отдел молодежной политики министерства культуры Пермского края.