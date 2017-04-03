Совет Додона Филипу: «Не переоценивайте свое значение»

«У Молдовы должны быть хорошие связи и с Востоком и с Западом, она не может себе позволить железный занавес с нашими традиционными партнерами. Мы должны иметь доступ к новым рынкам», — объяснил президент.

Что касается заявления премьер-министра Павла Филипа, что подписанный сегодня меморандум не имеет никакой юридической силы и является лишь попыткой главы государства сделать себе пиар, Игорь Додон отметил следующее: «Я советую премьеру и другим представителям нынешнего большинства не переоценивать свою значимость и недооценивать мнения граждан и президента. Премьер хочет угодить донорам, так как 30% бюджета Молдовы составляет внешний долг Республики Молдова, если кому-то не понравится, что скажет премьер, правительство останется без финансирования. Настоящее Соглашение не подлежит ратификации в парламенте и не нуждается в положительном заключении правительства», — прокомментировал Додон.

И председатель Совета Евразийской комиссии Тигран Саркисян подтвердил слова Игоря Додона, уточнив, что подписанный меморандум ни к чему не обязывает.