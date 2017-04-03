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17:27 (мск), источник: Noi.md

Совет Додона Филипу: «Не переоценивайте свое значение»

Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдовой и Евразийским экономическим союзом не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС или другим международным договорам, частью которых является и наша страна, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Заявление было сделано сегодня президентом Игорем Додоном, после церемонии подписания документа с председателем Совета Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

Додон уточнил, что заключение этого соглашения предполагает только этап «ознакомления с принципами деятельности Евразийского союза».

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«У Молдовы должны быть хорошие связи и с Востоком и с Западом, она не может себе позволить железный занавес с нашими традиционными партнерами. Мы должны иметь доступ к новым рынкам», — объяснил президент.

Что касается заявления премьер-министра Павла Филипа, что подписанный сегодня меморандум не имеет никакой юридической силы и является лишь попыткой главы государства сделать себе пиар, Игорь Додон отметил следующее: «Я советую премьеру и другим представителям нынешнего большинства не переоценивать свою значимость и недооценивать мнения граждан и президента. Премьер хочет угодить донорам, так как 30% бюджета Молдовы составляет внешний долг Республики Молдова, если кому-то не понравится, что скажет премьер, правительство останется без финансирования. Настоящее Соглашение не подлежит ратификации в парламенте и не нуждается в положительном заключении правительства», — прокомментировал Додон.

И председатель Совета Евразийской комиссии Тигран Саркисян подтвердил слова Игоря Додона, уточнив, что подписанный меморандум ни к чему не обязывает.

«Документ прошел юридическую экспертизу, следовательно, стороны смогли подписать его спокойно, так как он не противоречит законодательству Молдовы и стран-членов Евразийского экономического союза. Мы намерены решать вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством, и активизировать обмен информацией в этой области. Данное соглашение необходимо для граждан и для бизнеса», — заявил Саркисян.

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