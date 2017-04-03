Владимир Путин рассказал журналистам о пермском театре оперы и балета

Владимир Путин 3 апреля встретился с региональными журналистами, лауреатами конкурса ОНФ «Правда и справедливость». На пресс-конференции глава государства ответил на вопросы. Один из них был из Пермского края.

«Получит ли грант от государства пермский театр оперы и балета?» — спросила журналист из Осы Ольга Сёмина.

«Общий фонд грантовой поддержки в стране 5 миллиардов рублей. С 2012 года общий объём не увеличится. Смысл грантов — в поддержке театров. Чтобы приблизить по доходам к театрам мирового уровня. Надо проиндексировать объём грантовой поддержки, тогда можно подумать о финансовой поддержке пермского театра», — ответил Владимир Путин.

Президент России рассказал, что хорошо знает о пермском театре и хореографическом училище, которое готовит артистов мирового уровня. Поэтому понимает значение театра для страны.