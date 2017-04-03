Путин согласился проехать за рулем по мосту через Керченский пролив

В ходе дискуссии на Медиафоруме ОНФ его модератор Станислав Говорухин задал главе государства цикл лаконичных вопросов, один из которых касался того, планирует ли Путин проехать за рулем по мосту через Керченский пролив.

«Да», — с уверенностью ответил Путин.

Накануне на площадке Медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Там был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее острым темам озвучены главе государства.