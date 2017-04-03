Путин предложил ужесточить градостроительные нормы в Крыму

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста в рамках медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Журналист указал на то, что есть информация о готовящемся Минэкономразвития РФ законопроекте, который узаконит строительство жилых домов и гостиниц в границах особо охраняемых природных территорий.

«Крым уникальный и его надо беречь. Нужно использовать новейшие технологии, ужесточить градостроительные практики и нормы. То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать. Это просто безобразие и потребительское отношение: ухватить любой ценной и не смотреть на то, что будет дальше. Но сейчас есть возможность начать все с нуля и внимательно и очень бережно подойти ко всем вопросам», — сказал Путин.

При этом он заявил, что вопросы соблюдения баланса между защитой экологии и развитием должны решаться с привлечением граждан и региональных властей.

«Это вечный вопрос. Всегда есть противоречия между развитием и сохранением природы. Это необходимо, прежде всего, делать севастопольским и крымским властям, вместе с гражданами определять порядок, что и где можно и нужно строить и, где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма», — отметил Путин, подчеркнув, что переговорит с руководство Минэкономразвития РФ, поскольку подобные вопросы должны решаться с привлечением министерств, ведомств и СМИ, а «не кулуарно».