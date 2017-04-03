Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ДиКаприо скорбит по своей лучшей «экранной маме» Дарлен Кэйтс
СМИ: Бомба в метро была начинена поражающими элементами
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России
Медведева и Радионова выступят на командном ЧМ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:37 (мск), источник: РИА Крым

Путин предложил ужесточить градостроительные нормы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости (Крым). Президент России Владимир Путин предложил ужесточить градостроительные нормы в Крыму.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста в рамках медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.

Журналист указал на то, что есть информация о готовящемся Минэкономразвития РФ законопроекте, который узаконит строительство жилых домов и гостиниц в границах особо охраняемых природных территорий.

«Крым уникальный и его надо беречь. Нужно использовать новейшие технологии, ужесточить градостроительные практики и нормы. То, что там понастроили в прежние десятилетия, я даже не хочу комментировать. Это просто безобразие и потребительское отношение: ухватить любой ценной и не смотреть на то, что будет дальше. Но сейчас есть возможность начать все с нуля и внимательно и очень бережно подойти ко всем вопросам», — сказал Путин.

При этом он заявил, что вопросы соблюдения баланса между защитой экологии и развитием должны решаться с привлечением граждан и региональных властей.

«Это вечный вопрос. Всегда есть противоречия между развитием и сохранением природы. Это необходимо, прежде всего, делать севастопольским и крымским властям, вместе с гражданами определять порядок, что и где можно и нужно строить и, где лучше воздержаться и сохранить уникальную природу Крыма», — отметил Путин, подчеркнув, что переговорит с руководство Минэкономразвития РФ, поскольку подобные вопросы должны решаться с привлечением министерств, ведомств и СМИ, а «не кулуарно».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в петербургском метро
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Кибератака скомпрометировала терапевтические исключения атлетов
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Спорт
Для «Спартака» настал «месяц истины» в чемпионате России "Спартак" ожидает самый тяжёлый месяц в сезоне. Апрель исчерпывающе ответит на вопрос, созрели ли красно-белые для чемпионства
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь