Киртоакэ заплатит 10 млн тому, кто найдет место для свалки

Сегодня, Дорин Киртоакэ сообщил, что заплатит 10 миллионов леев тому, кто найдет новое место для свалки. Похоже, что сам примар не в состоянии решить городские проблемы, поэтому решил привлечь дополнительные силы и готов заплатить огромную сумму, взятую, кстати, из карманов кишиневцев.

Напомним, что проблема, связанная с вывозом мусора уже очень давно не дает покоя жителям Бубуечь, куда в настоящее время свозят отходы. Жители устраивали акции протеста, блокировав доступ мусоровозов к свалке. Вот уже шесть лет вопрос остается открытым — жители требуют от столичных властей закрыть полигон, который находится в800-х метрах от населенного пункта. А пока, площадь полигона увеличилась до тридцати гектаров. На свалке даже сформировался своеобразный рельеф отходы сваливают в огромные кучи, которые издалека напоминают мусорные горы.

Мы выделяем 10 миллионов леев той местной администрации, которая готова предложить место для этих целей. Не только местным властям, но и любому частному владельцу, физическому или юридическому лицу. Эта цифра взята нес потолка, унас с2013 года есть контракт спримэрией Цынцэрен, в котором указана сумма в16,5 лея за тонну мусора. Плюс аренда территории в25 гектаров за3 миллиона леев, сказал Киртоакэ.



Градоначальник подчеркнул, что примэрия Кишинева откажется от реализации нескольких проектов, чтобы выделить из бюджета деньги на эти цели. Однако Киртоакэ не уточнил, о каких именно проектах идет речь.