Кандидатов в мэры Омска уже 18

Сегодня, 3 апреля, в предпоследний день подачи документов обозначили свое желание возглавить город еще девять кандидатов в мэры Омска. Они принесли необходимые справки и сведения о себе в комиссию по выборам градоначальника.

Известно, что до сегодняшнего дня было известно о 9 претендентах. Так, 31 марта заявились 46-летний сотрудник общества «Варяг» Андрей Иванищев и 31-летний инженер-геодезист Андрей Ерошевич.

Также документы принесли депутат Заксобрания Игорь Антропенко, член партии КПРФ, ветеран войны в Афганистане Игорь Бекишев.

Первыми подали документы комендант вахтового городка космодрома «Восточный» Игорь Бруй и работник ИК-6 УФСИН по Омской области Игорь Козловский.

При этом два кандидата не дали согласие на обработку своих персональных данных и не предоставили полный пакет документов. Это общественник Константин Исупов и некто Макксим Щапов.

Кроме того были выдвинуты кандидаты от партий, от КПРФ -депутат Заксобрания Виктор Жарков, а от ЛДПР — депутат Заксобрания Антон Берендеев. 26-летний представитель либерал-демократов пришел в комиссию с документами сегодня.

Итак, сегодня, 3 апреля, по словам прдеседателя комиссии по выборам мэра Омска Сергея Тоодрова принесли документы следующие кандидаты. Это пенсионер-радиофизик Томского университета Александр Искам, менеджер по продажам ЧОП «Цербер» Денис Качуровский, индивидуальный предприниматель-пенсионер Юрий Пичугин, инженер АСУ отдела автоматизации ООО «Ант-Информ» Артем Тарасов.

Вышеперечисленные претенденты заявились до 16 часов дня.

Сергей Тодоров, председатель комиссии по выборам мэра Омска:

— После 16 часов 3 апреля заявились еще пять человек. Назову только одного — это Владимир Казанин, ведущий «12 канала». Документы остальных кандидатов находятся в обработке, мы назовем их фамилии завтра.

Однако известна одна фамилия из четырех — это либерал-демократ Алексей Клепиков, бывший депутат Заксобрания Омской области.

При этом основные кандидаты в мэры, по некоторым данным, подадут документы в последний день, 4 апреля.