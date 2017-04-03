Прокуратуру Тольятти возглавил бывший прокурор Дубны

Назначенный приказом Генерального прокурора РФ от 7 марта 2017 года новый прокурором Тольятти Альберт Москалев с 3 апреля приступил к исполнению обязанностей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Москалев родился в 1978 году, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. С 1999—2001 годах проходил службу в должности следователя отделения по расследованию экономических преступлений следственного отдела при отделе внутренних дел города Бологорска УВД Амурской области.

В 2001—2015 годах работал в должностях следователя, затем старшего следователя, заместителя прокурора города и прокурора города Белогорска Амурской области, с 2015—2017 годы — прокурором города Дубны Московской области.