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15:32 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратуру Тольятти возглавил бывший прокурор Дубны

С 3 апреля Альберт Москалев приступил к исполнению обязанностей.

Источник: РИА "Новости"

Назначенный приказом Генерального прокурора РФ от 7 марта 2017 года новый прокурором Тольятти Альберт Москалев с 3 апреля приступил к исполнению обязанностей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Москалев родился в 1978 году, окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. С 1999—2001 годах проходил службу в должности следователя отделения по расследованию экономических преступлений следственного отдела при отделе внутренних дел города Бологорска УВД Амурской области.

В 2001—2015 годах работал в должностях следователя, затем старшего следователя, заместителя прокурора города и прокурора города Белогорска Амурской области, с 2015—2017 годы — прокурором города Дубны Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году произошли кадровые перестановки в силовых структурах Самарской области. 9 марта президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей десять генералов из структур МВД, СК РФ и ФСИН, в их числе начальник глава ГУ МВД по Самарской области 52-летний генерал-майор Сергей Солодовников. 10 марта Владимир Путин подписал указ о назначении начальником Управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области 56-летнего генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова.

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