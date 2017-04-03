Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
90-летний британец сменил пол
Взрыв в метро Петербурга: онлайн-трансляция
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
Стас Пьеха боится за своего трехлетнего сына
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В МВД Украины призывают «сломить гордыню» и помириться с РФ – СМИ
Семенович показала мужчинам ноги в открытом наряде
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
«Не только теракт»: Путин о причинах взрывов в Петербурге
В Кремле отказывают Киеву во встрече: причины
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
13Теракт в центре Лондона
12Взрыв в метро Санкт-Петербурга
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
17:20 (мск), источник: Noi.md

Половина молдавских партий не подчинились закону

Только 23 из 45 политических партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции, представили годовой отчет о финансовом управлении за 2016 год, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Среди партий, представивших финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) числятся ПКРМ, Платформа «DA», Партия регионов, партия «Шор», ЛП, ДПМ, ЛДПМ, ПДС, ПСРМ, «Наша партия», НЕПМ.

Согласно правовым нормам, непредставление отчета о финансовом управлении в формате, установленном ЦИК, в том числе представление неполных данных в отчете, наказывается штрафом в размере от 180 до 300 условных единиц (ответственные лица). Финансовые отчеты можно найти на официальном сайте учреждения www.cec.md в разделе «Финансирование партии», в рубрике «Финансовые отчеты».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Генпрокуратура назвала терактом взрыв в метро Санкт-Петербурга
Путин прокомментировал взрыв в петербургском метро
На станции «Площадь Восстания» в Петербурге обезвредили СВУ
Польша обвинила диспетчеров РФ в провоцировании крушения Ту-154
Васильева назвала самые нужные государству специальности
В РПЦ сочли нарушением хиджабы в школах
«Одноклассники» ввели функцию проверки безопасности после взрыва
Спорт
Обидчики сборной России обыграли «Челси»: события тура в АПЛ Рассказываем о самом интересном, что случилось в 30-м туре чемпионата Англии
Авто
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех Артист скончался в реанимации одной из одесских клиник после продолжительной борьбы с серьезным заболеванием
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео) Клавдии Земцовой исполнилось пять лет. Первый юбилей девочки «звездная» семья отметила в одном из московских ресторанов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь