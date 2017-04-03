Половина молдавских партий не подчинились закону

Среди партий, представивших финансовые отчеты в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) числятся ПКРМ, Платформа «DA», Партия регионов, партия «Шор», ЛП, ДПМ, ЛДПМ, ПДС, ПСРМ, «Наша партия», НЕПМ.

Согласно правовым нормам, непредставление отчета о финансовом управлении в формате, установленном ЦИК, в том числе представление неполных данных в отчете, наказывается штрафом в размере от 180 до 300 условных единиц (ответственные лица). Финансовые отчеты можно найти на официальном сайте учреждения www.cec.md в разделе «Финансирование партии», в рубрике «Финансовые отчеты».